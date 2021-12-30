Вши помогли ученым извлечь ДНК древних индейцев

Международная команда ученых из США, Аргентины, Великобритании и Дании провела удачный эксперимент по извлечению ДНК древних людей из клея вшей, с помощью которого они крепят свои личинки (гниды) к волосам.
Ученые отмечают, что для исследования ДНК человеческих останков обычно используются образцы зубов или внутренней стороны черепа. Но такой способ часто бывает неподходящим из-за этических аспектов. Кроме того, подобные манипуляции губительно влияют на сами останки, разрушая их целостность и затрудняя дальнейшие исследования. Но сейчас специалисты придумали новый, простой и, как оказалось, очень эффективный способ извлечения ДНК из мумий.
Специалисты собрали законсервированный на волосах мумий клей вшей. Как известно, эти паразиты много тысячелетий сопровождали человека и их следы можно обнаружить на самых разнообразных человеческих останках древности.
В качестве примера, ученые изучили клей с волос нескольких мумифицированных останков людей возрастом 1500−2000 лет, найденных в районе Анд в провинции Сан-Хуан в Аргентине. Команда также изучила древние гниды на человеческих волосах, которые использовались в древнем текстиле из Чили, и гниды с мумии, найденной в Эквадоре.
Исследования показали, что клей вшей сохраняет в себе такую же концентрацию ДНК, как и зубы — это в два раза больше, чем в костных остатках, и в четыре раза больше, чем в крови, найденной в гораздо более поздних образцах вшей.
Ученые отметили, что эти результаты оказались для них большим и приятным сюрпризом и теперь открывают перед научным миром широкие границы по изучению древних людей и их миграции.