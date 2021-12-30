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18:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Мурашко заявил о росте числа госпитализаций тяжелобольных с COVID-19

В 16 регионах России наблюдается рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусом, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

«В 16 субъектах наблюдается рост числа госпитализированных в тяжелом состоянии, что говорит о том, что граждане поздно обращаются к врачу», — сказал Мурашко во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, он отметил, что 77 процентов пациентов с COVID-19 получают лечение амбулаторно, а остальные — стационарно.

Более 4000 человек, по его словам находятся на искусственной вентиляции легких и аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Ранее Мурашко заявил, что идеальное лекарство от COVID-19, которое можно было бы применять на различных этапах заболевания, пока не создано.

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