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12:21 (мск), источник: ТАСС

РПЦ заявила, что решение об образовании Патриаршего экзархата Африки окончательное

МОСКВА. /ТАСС/. Решение Священного синода Русской православной церкви об образовании Патриаршего экзархата Африки является окончательным, и «никаких отходов назад не будет». Об этом заявил в четверг патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев).

Источник: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

«Конечно, мы не свернем, мы не свернем уже ниоткуда. Туда, куда мы заходим, мы ниоткуда выходить не будем. На африканском направлении никаких отходов назад не будет, мы будем только укрепляться и расширяться», — сказал митрополит Леонид в эфире радиостанции «Вести FM», комментируя планы экзархата.

Он уточнил, что даже если в позиции признавшего украинских раскольников Александрийского патриарха Феодора или Александрийской патриархии и произойдут какие-то изменения, то в Русской православной церкви будут «разговаривать только с позиции того, что у нас уже есть, никто давать ничего обратно уже не будет».

«Тут не просто “дыма без огня не бывает” — тут жутчайшая история: людей уже довели до такого состояния, что они готовы ждать еще годы и годы, но не возвращаться под управление Александрийского патриархата. Это до какой степени нужно было их довести! Людей выгоняют из дома. Вы можете себе представить: коренное, чернокожее население — их выгоняют из дома люди, которые, по большому счету, и в Африке-то редко бывают, я сейчас говорю про греческий церковный истеблишмент (епископы Александрийского патриархата, как правило, являются греками — прим. ТАСС), многие из которых не находятся на своих кафедрах, — они приезжают в Африку на какие-то большие праздники, а потом уезжают в Грецию», — рассказал митрополит Леонид.

Он отметил, что в Русской православной церкви «терпели до последнего», два года надеясь на покаяние и перемену позиции патриарха Феодора и поддержавших его иерархов, однако в итоге «поняли, что бросать своих братьев и сестер на том континенте мы просто не имеем права».

«Мы не должны дать раскольникам восторжествовать, мы должны эту вакханалию остановить и прекратить», — добавил представитель РПЦ.

Патриарший экзархат Африки

Священный синод Русской православной церкви 29 декабря постановил образовать Патриарший экзархат Африки в составе Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий. Патриаршим экзархом Африки с титулом «Клинский» был назначен архиепископ Ереванский и Армянский Леонид (Горбачев).

В состав Северо-Африканской епархии включены ставропигиальные (подчиняющиеся непосредственно патриарху) приходы Московского патриархата в Египте, Тунисе и Марокко. В сферу пастырской ответственности епархии вошла 31 страна континента. В состав Южно-Африканской епархии включен ставропигиальный приход РПЦ в ЮАР, она будет «покрывать» 23 государства.

В 2018 году после так называемого объединительного собора в Киеве из двух раскольнических церковных структур — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата — была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), которая получила автокефалию по решению патриарха Константинопольского Варфоломея.

Поместные православные церкви не признают канонического статуса новой структуры. В то же время ПЦУ, помимо Константинополя, признали предстоятели Элладской, Александрийской и Кипрской церквей. РПЦ разорвала евхаристическое общение с ними, а также с теми архиереями в этих церквах, которые признали раскольническую структуру.

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