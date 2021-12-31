Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 «Связной» из 90-х. Как Сергей Бодров стал культовым артистом 27 декабря исполняется 50 лет со дня рождения Сергея Бодрова-младшего
Фоторепортажи
40Кого мы потеряли в 2021 году
40Лучшие снимки фотоагентств 2021 года
01:36 (мск), источник: ТАСС

Гинцбург призвал россиян не вызывать Деда Мороза на дом

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Вызов Деда Мороза на дом в период пандемии коронавируса может быть не самой лучшей идеей. Чтобы поздравить ребенка родители могут нарядиться самостоятельно, считает директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
30 декабряСмертность с COVID в России в ноябре превысила прежний рекорд на 16%
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Я бы не стал приглашать в это время Деда Мороза, а на месте родителей сам бы бороду купил и поздравил, чтобы не отменять и не портить ребенку праздник, а заодно его устроить и себе», — сказал он ТАСС.

Говоря о посещении массовых мероприятий для детей Гинцбург отметил, что дети сегодня очень подвержены заражению коронавирусом и поэтому нужно быть осторожным. «Некоторые дети бессимптомно переболели, поэтому если родители уверены, что у его ребенка хорошие защитные титры, значит, ребенок защищен. Если родители не располагают информацией, что ребенок переболел или имеет высокий уровень антител, то лучше вообще ребенка не водить. А если водить, то средства индивидуальной защиты — маски, респираторы, с моей точки зрения необходимы», — заключил он.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков сообщил ТАСС, что вызвать Деда Мороза на дом безопаснее с эпидемической точки зрения, чем ходить с ребенком на праздничные мероприятия.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Новогодняя открытка ТАСС
Кого мы потеряли в 2021 году
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь