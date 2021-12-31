Институт философии РАН объяснил исследования феномена зла

Исследование, посвященное злу и аду, относится к «абсолютно научному философскому обсуждению», рассказал РБК старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук (РАН) Кирилл Карпов.
Ранее стало известно, что институт потратил 742 тыс. руб. на исследование «Является ли злом существование ада». Единственным поставщиком госзакупки указан Игорь Гаспаров — доцент, кандидат философских наук, работает в Воронежском государственном медицинском университете им. Н. Н. Бурленко и Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ). Договор был исполнен в октябре. Кроме того, институт потратил 742 тыс. руб. на выполнение работы «Бесполезная свобода и проблема ада» и 686 тыс. руб. на исследование «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея». На просьбу прокомментировать исследование в Институте философии РАН РБК ранее сказали, что оно проводилось «в рамках закона, в рамках гранта, который выделен».
Карпов указал, что руководил научным исследованием «Феномен зла: от метафизики к теориям морали», в рамках которого писалась работа «Является ли злом существование ада». «Институт действительно совершил данную закупку. <…> Обсуждаемая в прессе научная работа представляет собой анализ атеистических аргументов от зла. Конкретнее, вопрос о том, является ли существование ада, утверждаемое в христианской догматике, аргументом против божественной благости. Аргумент активно обсуждается в современной философии религии. Это абсолютно научное философское обсуждение», — подчеркнул ученый. Он добавил, что Гаспаров — «очень уважаемый и знающий специалист», а проект проходил проверку Российского научного фонда (РНФ), статья прошла двойное рецензирование. Исследование опубликовано в журнале «Государство, религия, Церковь в России и за рубежом» в номере от 30 декабря.
Карпов отметил, что институт не тратил бюджетных денег на проведение исследования: его финансировал РНФ.
Ученый пояснил, что договор проходил процедуру госзакупок, потому что участвующий в проекте исследователь не работает в Институте философии РАН, а именно это учреждение является основной организацией, через которую проводились научные исследования по гранту «Феномен зла: от метафизики к теориям морали». «Это закон. Институт и коллектив следовали законодательству РФ», — подчеркнул он.
По словам Карпова, указанная сумма была выделена не на одну статью, а на статью и главу в коллективной монографии. «Если считать объемы, то статья — это ⅓ от всей работы, выполненной Гаспаровым», — заявил ученый.
Руководителем института в период, когда эти работы заказывались, был Андрей Смирнов, возглавлявший учреждение с 2015 года. Года назад он был переизбран и назначен врио директора. 30 ноября этого года подготовку документов для назначения Смирнова врио с 22 декабря прервали, после чего «в самый последний момент совершенно неожиданно для всех» на эту должность назначили Анатолия Черняева. В ученом совете выражали доверие Смирнову и категорически не соглашались с назначением Черняева. 28 декабря министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал указ, назначающий врио директора института с 30 декабря его научного руководителя Абдусалама Гусейнова.
Евгения Воропаева
Анастасия Серова