Reuters: российские власти ждут, что после праздников заболеваемость COVID-19 превысит 50 тыс. в сутки

Один из источников Reuters в правительстве РФ рассказал, что пока течение болезни при «омикроне» выглядит легче, чем при дельта-штамме.
По его словам, задача обеспечения достаточного числа больничных коек в стране уже решена.
«Ожидается, что “омикрон” может привести к меньшему количеству госпитализаций, чем “дельта”, люди будут просто сидеть дома», — пояснил он.
Собеседники агентства уточнили, что ситуация с пандемией обсуждалась на совещаниях в российском правительстве. Минздрав РФ пока никак не прокомментировал информацию о прогнозах по новой волне коронавируса.
Рекорд по числу заболевших за сутки был установлен в России в ноябре (41 335 человек). По состоянию на 30 декабря уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 61,8%, а в некоторых регионах — 80%. В стране выявили уже более 100 заразившихся омикрон-штаммом.
Роспотребнадзор ожидает ухудшения ситуации с пандемией после новогодних праздников. По данным Минздрава, по симптомам «омикрон» похож на грипп, а заболевшие этим штаммом проводят меньше времени в стационарах.