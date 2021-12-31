Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: отставка Бориса ЕльцинаПервый полет Ту-144, отставка Бориса Ельцина и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
40Кого мы потеряли в 2021 году
12В МФЦ «Рязанский» в Москве произошла стрельба
09:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Reuters: российские власти ждут, что после праздников заболеваемость COVID-19 превысит 50 тыс. в сутки

Российские власти готовятся к новой волне коронавируса в начале 2022 года из-за распространения омикрон-штамма, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Близкий к Кремлю собеседник агентства заявил, что всплеск заболеваемости COVID-19 ожидается в январе-феврале, и в этот период суточное число заражений может превысить 50 тыс. человек.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Один из источников Reuters в правительстве РФ рассказал, что пока течение болезни при «омикроне» выглядит легче, чем при дельта-штамме.

По его словам, задача обеспечения достаточного числа больничных коек в стране уже решена.

«Ожидается, что “омикрон” может привести к меньшему количеству госпитализаций, чем “дельта”, люди будут просто сидеть дома», — пояснил он.

Собеседники агентства уточнили, что ситуация с пандемией обсуждалась на совещаниях в российском правительстве. Минздрав РФ пока никак не прокомментировал информацию о прогнозах по новой волне коронавируса.

Рекорд по числу заболевших за сутки был установлен в России в ноябре (41 335 человек). По состоянию на 30 декабря уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 61,8%, а в некоторых регионах — 80%. В стране выявили уже более 100 заразившихся омикрон-штаммом.

Роспотребнадзор ожидает ухудшения ситуации с пандемией после новогодних праздников. По данным Минздрава, по симптомам «омикрон» похож на грипп, а заболевшие этим штаммом проводят меньше времени в стационарах.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Первый инвестор Ozon рассказал, когда компания была на грани краха
В ближайшие три года Минфин не планирует повышать налоги
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь