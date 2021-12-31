В Греции, Италии и Швейцарии обновлены суточные максимумы заражений COVID-19

В Греции за прошедший день зафиксировали 35 580 заразившихся COVID-19, умерли 72 человека. Общее число заболевших вирусом в стране превысило 1,17 млн, умерших — 20 тыс., говорится в отчете Национальной организации общественного здравоохранения Греции.
В Италии число заболевших за сутки впервые превысило 100 тыс. — за прошедший день в стране выявили 126 888 зараженных, умерли 156 человек, передает Reuters со ссылкой на местное министерство здравоохранения. Число зараженных в стране превысило 5,9 млн, умерших — 137 тыс.
В Швейцарии за сутки зафиксировали 19 032 случая заболевания COVID-19, умерли 23 человека, сообщил в Twittter местный федеральный офис общественного здравоохранения. Число зараженных в стране превысило 1,3 млн, умерших — 12 тыс.
В США за прошедший день коронавирусом заболели более полумиллиона человек. На этой неделе рекорды по числу зараженных также были обновлены в Великобритании, Португалии, Франции. В России ежедневная заболеваемость и смертность от коронавируса снижается. В стране уже третий день подряд выявляют меньше 22 тыс. заразившихся COVID-19.