07:36 (мск), источник: Газета.Ру
В китайской столице со следующего года запретят использовать пиротехнику
В Пекине, согласно постановлению администрации города, с 2022 года будет запрещено использовать фейерверки, сообщает агентство «Синьхуа».
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Данный запрет, по словам представителей администрации, будет действовать в том числе и во время новогодних праздников. Кроме запрета, в китайской столице закрыли все точки продажи пиротехнических изделий.
За нарушение таких правил будет полагаться штраф.
Также фейерверки будут разрешены в парке отдыха Universal Beijing Resort, он будет открыт в 2022 году в сентябре.
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что при неаккуратном обращении опасны могут быть и бенгальские огни, так как искра может вызвать ожог, особенно опасно, если она попадет в глаз. Поэтому с любой пиротехникой стоит обращаться осторожно.
Данила Титоренко