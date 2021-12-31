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07:36 (мск), источник: Газета.Ру

В китайской столице со следующего года запретят использовать пиротехнику

В Пекине, согласно постановлению администрации города, с 2022 года будет запрещено использовать фейерверки, сообщает агентство «Синьхуа».

Источник: Reuters

Данный запрет, по словам представителей администрации, будет действовать в том числе и во время новогодних праздников. Кроме запрета, в китайской столице закрыли все точки продажи пиротехнических изделий.

За нарушение таких правил будет полагаться штраф.

Тем не менее, полностью фейерверки в Пекине запрещены не будут — только при проведении крупных праздничных мероприятий общенационального и городского уровня после специального распоряжения правительства.

Также фейерверки будут разрешены в парке отдыха Universal Beijing Resort, он будет открыт в 2022 году в сентябре.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что при неаккуратном обращении опасны могут быть и бенгальские огни, так как искра может вызвать ожог, особенно опасно, если она попадет в глаз. Поэтому с любой пиротехникой стоит обращаться осторожно.

Данила Титоренко

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