Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: отставка Бориса ЕльцинаПервый полет Ту-144, отставка Бориса Ельцина и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
40Лучшие снимки фотоагентств 2021 года
25Как города мира украсили к Новому году
14:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Резиденцию Деда Мороза сфотографировали со спутника

И показали его «полет» над Россией.

Спутники дистанционного зондирования Земли следят не только за окружающей средой, но и за Дедом Морозом. Российский космический аппарат «Ресурс-П» сфотографировал Великий Устюг — родину Деда Мороза, где находится его резиденция.

«Знаете, где живет главный Дед Мороз? Даже не приезжая в город, вы можете увидеть его с помощью спутников, следящих с орбиты за тем, что происходит на планете. В преддверии наступающего 2022 года “Ресурс-П” сфотографировал Великий Устюг», — пишет «Роскосмос».

Туристический проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза» действует с 1999 года. Каждый год во время зимних праздников в город съезжаются сотни тысяч россиян, чтобы увидеть «настоящего» Деда Мороза и сфотографироваться с ним.

Ранее телескоп Кубанского государственного университета научной кооперации ИПМ им. Келдыша РАН по заданию «Роскосмоса» зафиксировал «полет» Деда Мороза над Россией.

Новогодняя распродажа: скидки до - 60%

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь