Резиденцию Деда Мороза сфотографировали со спутника

Спутники дистанционного зондирования Земли следят не только за окружающей средой, но и за Дедом Морозом. Российский космический аппарат «Ресурс-П» сфотографировал Великий Устюг — родину Деда Мороза, где находится его резиденция.
«Знаете, где живет главный Дед Мороз? Даже не приезжая в город, вы можете увидеть его с помощью спутников, следящих с орбиты за тем, что происходит на планете. В преддверии наступающего 2022 года “Ресурс-П” сфотографировал Великий Устюг», — пишет «Роскосмос».
Туристический проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза» действует с 1999 года. Каждый год во время зимних праздников в город съезжаются сотни тысяч россиян, чтобы увидеть «настоящего» Деда Мороза и сфотографироваться с ним.
Ранее телескоп Кубанского государственного университета научной кооперации ИПМ им. Келдыша РАН по заданию «Роскосмоса» зафиксировал «полет» Деда Мороза над Россией.