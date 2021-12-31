Онколог Минздрава опроверг связь COVID-19 с раком легких

По его словам, благодаря пандемии онкологи действительно стали чаще выявлять рак легких на ранней стадии.
Однако, по словам Стилиди, это связано не с самим вирусом, а с тем, что россияне стали чаще проходить обследование легких с помощью компьютерной томографии, опасаясь пневмонии.
«Вследствие не значит в результате. <…> Данных о связи COVID с возникновением злокачественных образований не существует», — подчеркнул онколог.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина заявила, что у переболевших коронавирусом может развиться рак легких или желудочно-кишечного тракта. По ее словам, воспаление из-за COVID-19 может стать начальным этапом для развития онкологических заболеваний.
В мае 2020 года глава информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, главный врач московской больницы № 71 Александр Мясников рассказал, что онкологические больные находятся в группе повышенного риска заражения инфекционными заболеваниями. Врач отметил, что организм людей с онкологическими заболеваниями ослаблен не только опухолью, но и самим лечением.