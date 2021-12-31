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16:30 (мск), источник: РБК

Онколог Минздрава опроверг связь COVID-19 с раком легких

У онкологов нет данных о том, что перенесшие COVID-19 чаще других заболевают раком легких или желудочно-кишечного тракта, сообщил журналистам директор ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Иван Стилиди.

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Источник: Агентство «Москва»

По его словам, благодаря пандемии онкологи действительно стали чаще выявлять рак легких на ранней стадии.

Однако, по словам Стилиди, это связано не с самим вирусом, а с тем, что россияне стали чаще проходить обследование легких с помощью компьютерной томографии, опасаясь пневмонии.

«Вследствие не значит в результате. <…> Данных о связи COVID с возникновением злокачественных образований не существует», — подчеркнул онколог.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина заявила, что у переболевших коронавирусом может развиться рак легких или желудочно-кишечного тракта. По ее словам, воспаление из-за COVID-19 может стать начальным этапом для развития онкологических заболеваний.

В мае 2020 года глава информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, главный врач московской больницы № 71 Александр Мясников рассказал, что онкологические больные находятся в группе повышенного риска заражения инфекционными заболеваниями. Врач отметил, что организм людей с онкологическими заболеваниями ослаблен не только опухолью, но и самим лечением.

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