17:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Банк по ошибке выплатил 175 млн долларов жителям Великобритании
Деньги придется вернуть.
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Банк Santander по ошибке выплатил в общей сложности 130 млн фунтов стерлингов (175 млн долларов или 13,2 млрд рублей) своим клиентам в Великобритании.
75 тысяч ошибочных транзакций коснулись около 2 тысяч физических и юридических клиентов банка, сообщает CNN. Примечательно, что неожиданный сюрприз они получили на Рождество 25 декабря. Однако сумму все же придется вернуть, говорят в банке.
«Сожалеем, что из-за технической проблемы некоторые платежи от наших корпоративных клиентов были некорректно продублированы на счетах получателей», — говорится в заявлении Santander.
В ближайшие дни банк намерен отменить все ошибочные транзакции.
Анна Лысенко