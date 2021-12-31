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17:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Банк по ошибке выплатил 175 млн долларов жителям Великобритании

Деньги придется вернуть.

Источник: Reuters

Банк Santander по ошибке выплатил в общей сложности 130 млн фунтов стерлингов (175 млн долларов или 13,2 млрд рублей) своим клиентам в Великобритании.

75 тысяч ошибочных транзакций коснулись около 2 тысяч физических и юридических клиентов банка, сообщает CNN. Примечательно, что неожиданный сюрприз они получили на Рождество 25 декабря. Однако сумму все же придется вернуть, говорят в банке.

«Сожалеем, что из-за технической проблемы некоторые платежи от наших корпоративных клиентов были некорректно продублированы на счетах получателей», — говорится в заявлении Santander.

В ближайшие дни банк намерен отменить все ошибочные транзакции.

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