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18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Великобритании нашли самую большую семью с альбинизмом

Они установили рекорд в категории для братьев и сестер.

Британская семья из шести братьев и сестер попала в Книгу рекордов Гиннесса в категории родственников-альбиносов.

Жители Ковентри по имени Насим Ахтар, Гулам Али, Хайдер Али, Мукадас Биби, Мусарат Бегум и Мохаммед Рафи родились с генетическим заболеванием, из-за которого у них отсутствует пигмент, придающий цвет коже, волосам и радужной оболочке глаз, сообщает UPI.

Родители братьев и сестер тоже страдают альбинизмом. Одна из сестер, Насим Ахтар, решила подать заявку Книгу рекордов Гиннеса, чтобы отпраздновать воссоединение семьи после нескольких месяцев разлуки во время пандемии COVID-19.

«Со временем мне стало нравиться мое состояние, потому что оно делает меня уникальной. Я азиатка по происхождению, но белая, это дает мне уникальный взгляд на жизнь, это дает мне очень непредвзятое мнение об обществе и человечестве», — сказала она в комментарии представителям Книги рекордов.

«Мне нравится, кто я, и то, кем я стала», — добавила она.

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Анна Лысенко

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