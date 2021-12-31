В «Модном приговоре» объяснили пустые коробки в подарок онкобольным детям

«Мы очень расстроены произошедшим недоразумением. <…> Пустые коробки попали в мешок с подарками по ошибке, за что мы приносим искренние извинения», — сказал продюсер, добавив, что ситуация будет исправлена.
По его словам, изначально в рамках акции было собрано 30 коробок с подарками для пациентов центра им. Н. Н. Блохина.
Позднее выяснилось, что в центре ожидали не 30, а 300 подарков, что не было оговорено с компанией, уточнил Кривицкий.
«Поскольку речь идет о детях, мы исправим ситуацию и отправим в центр необходимое количество подарков, так, чтобы хватило на всех. Мы на прямой связи с представителями центра и договорились о доставке на 3 января», — заявил гендиректор «Красного квадрата».
На «Первом канале» РБК заявили, что не имеют отношения к этой акции, ее проводила продюсерская компания.
О пустых коробках в подарках для онкобольных детей ранее сообщила волонтер Центра им. Блохина Виктория Бирюкова в своем Instagram. Она рассказала, что вместе с командой помогла в организации поздравления для детей от «Модного приговора». Программа собиралась передать новогодние подарки онкобольным детям, но в мешках с подарками оказались лишь пустые коробки, указала волонтер.