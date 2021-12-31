Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Орхидея-вампир расцвела в «Аптекарском огороде» Готическое растение представляет большую коллекционную ценность для охотников за орхидеями со всего света
Фоторепортажи
16Представительница Индии Харназ Сандху завоевала титул «Мисс Вселенная»
17Выбраны самые смешные фотографии домашних животных
19:17 (мск), источник: РБК

В «Модном приговоре» объяснили пустые коробки в подарок онкобольным детям

Пустые коробки попали в мешок с подарками для онкобольных детей от «Модного приговора» по ошибке, недоразумение будет исправлено, сообщил РБК генеральный директор компании «Красный квадрат», которая производит программу, Игорь Кривицкий.

Источник: Агентство «Москва»

«Мы очень расстроены произошедшим недоразумением. <…> Пустые коробки попали в мешок с подарками по ошибке, за что мы приносим искренние извинения», — сказал продюсер, добавив, что ситуация будет исправлена.

По его словам, изначально в рамках акции было собрано 30 коробок с подарками для пациентов центра им. Н. Н. Блохина.

Позднее выяснилось, что в центре ожидали не 30, а 300 подарков, что не было оговорено с компанией, уточнил Кривицкий.

«Поскольку речь идет о детях, мы исправим ситуацию и отправим в центр необходимое количество подарков, так, чтобы хватило на всех. Мы на прямой связи с представителями центра и договорились о доставке на 3 января», — заявил гендиректор «Красного квадрата».

На «Первом канале» РБК заявили, что не имеют отношения к этой акции, ее проводила продюсерская компания.

О пустых коробках в подарках для онкобольных детей ранее сообщила волонтер Центра им. Блохина Виктория Бирюкова в своем Instagram. Она рассказала, что вместе с командой помогла в организации поздравления для детей от «Модного приговора». Программа собиралась передать новогодние подарки онкобольным детям, но в мешках с подарками оказались лишь пустые коробки, указала волонтер.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В РФ произошло сразу два взрыва в многоквартирных домах
«Близка к перегреву»: ЦБ – о состоянии экономики России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь