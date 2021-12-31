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31 декабря 2021, источник: ТАСС

Умерла американская актриса Бетти Уайт

НЬЮ-ЙОРК, 31 декабря. /ТАСС/. Американская комедийная актриса Бетти Уайт умерла в возрасте 99 лет, сообщил в пятницу портал TMZ.

Источник: AFP 2021

Обладательница одной из самых продолжительных творческих карьер, Уайт начинала свою работу на радио в начале 40-х годов прошлого века, а к концу десятилетия уже работала над голливудским телешоу. Всего на счету актрисы порядка 115 ролей, однако наибольшую известность ей принесла работа в сериале «Золотые девочки» (The Golden Girls, 1985−1992) о трех проживающих вместе в Майами женщинах средних лет.

За свою жизнь актриса удостаивалась множества наград, трижды становилась лауреатом премии американской Гильдии актеров и пять раз выигрывала премию «Эмми». Как отмечает портал, Уайт до последнего времени вела активный образ жизни и намеревалась завести страницу в социальной сети Facebook, до своего юбилея она не дожила лишь несколько недель.

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