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11:59 (мск), источник: © РИА Новости

Мишустин поздравил Шакурова с 80-летием

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народного артиста РФ Сергея Шакурова с 80-летием, отметив, что он принадлежит к тем актерам, чей уникальный дар покоряет сердца.

Источник: © РИА Новости

«Вы принадлежите к тем редким актёрам, чей уникальный дар, неподдельная искренность, обаяние покоряют зрительские сердца. Многие годы на театральной сцене и в кинематографе Вы создаёте ярчайшие образы, виртуозно перевоплощаетесь в героев разных эпох», — написано в телеграмме Мишустина, опубликованной на сайте кабмина.

Премьер-министра также пожелал юбиляру вдохновения, новых творческих успехов, здоровья, благополучия и удачи.

Актер театра и кино, народный артист России Сергей Каюмович Шакуров родился 1 января 1942 года в Москве. В 1966 году он успешно дебютировал в роли новобранца Пегакова в фильме «Я солдат, мама» Маноса Захариаса. Его стали приглашать в свои картины многие известные режиссеры. В настоящее время Шакуров играет в спектакле «Маленькие комедии» Современного театра антрепризы, а также в антрепризном спектакле «Вредные привычки».

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