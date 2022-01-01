Мишустин поздравил Шакурова с 80-летием

«Вы принадлежите к тем редким актёрам, чей уникальный дар, неподдельная искренность, обаяние покоряют зрительские сердца. Многие годы на театральной сцене и в кинематографе Вы создаёте ярчайшие образы, виртуозно перевоплощаетесь в героев разных эпох», — написано в телеграмме Мишустина, опубликованной на сайте кабмина.
Премьер-министра также пожелал юбиляру вдохновения, новых творческих успехов, здоровья, благополучия и удачи.
Актер театра и кино, народный артист России Сергей Каюмович Шакуров родился 1 января 1942 года в Москве. В 1966 году он успешно дебютировал в роли новобранца Пегакова в фильме «Я солдат, мама» Маноса Захариаса. Его стали приглашать в свои картины многие известные режиссеры. В настоящее время Шакуров играет в спектакле «Маленькие комедии» Современного театра антрепризы, а также в антрепризном спектакле «Вредные привычки».