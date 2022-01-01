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12:11 (мск), источник: © РИА Новости

Греческий ученый назвал дату окончания пандемии

АФИНЫ, 1 янв — РИА Новости. Волна заражений штаммом коронавируса «омикрон» спадет к 20 февраля, это, вероятно, последняя мутация COVID-19, заявил профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис новостному сайту Newsbeast.

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Источник: © РИА Новости

Известный в Греции ученый сослался на математическую модель развития очередной «безудержной» волны пандемии. Последние пять дней в Греции ежедневно фиксируются новые рекорды инфицирования коронавирусом — в пятницу было 40,5 тысячи случаев, а преобладающим в стране стал штамм «омикрон».

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По словам Сариянниса, восходящая тенденция будет продолжаться до 20—22 января, средний за неделю уровень достигнет 66 тысяч случаев инфицирования. Это на практике означает, что возможны дни, когда будет 80 тысяч и даже 100 тысяч случаев коронавируса в день, сказал Сарияннис, по мнению которого расчет среднего еженедельного уровня является более точным методом по сравнению с ежедневным.

«Таким образом, 20 февраля, через месяц после пика волны “омикрона”, уже завершится ее спад. Тогда среднее еженедельное количество случаев инфицирования будет составлять 3500 — 4000 случаев. Тогда у нас будет уже конец “омикрона”, и очень большая часть нашего общества будет иметь иммунитет», — заявил Сарияннис.

Возможно, по его выражению, это будет и последним «рычанием» коронавируса.

«Но даже если “омикрон” — это последний прыжок коронавируса, который мы наблюдаем, что очень вероятно, не должна ни в коем случае преобладать логика самодовольства, что мол мы все легко переболеем и закончим», — добавил ученый.

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