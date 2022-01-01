Греческий ученый назвал дату окончания пандемии

Известный в Греции ученый сослался на математическую модель развития очередной «безудержной» волны пандемии. Последние пять дней в Греции ежедневно фиксируются новые рекорды инфицирования коронавирусом — в пятницу было 40,5 тысячи случаев, а преобладающим в стране стал штамм «омикрон».
По словам Сариянниса, восходящая тенденция будет продолжаться до 20—22 января, средний за неделю уровень достигнет 66 тысяч случаев инфицирования. Это на практике означает, что возможны дни, когда будет 80 тысяч и даже 100 тысяч случаев коронавируса в день, сказал Сарияннис, по мнению которого расчет среднего еженедельного уровня является более точным методом по сравнению с ежедневным.
«Таким образом, 20 февраля, через месяц после пика волны “омикрона”, уже завершится ее спад. Тогда среднее еженедельное количество случаев инфицирования будет составлять 3500 — 4000 случаев. Тогда у нас будет уже конец “омикрона”, и очень большая часть нашего общества будет иметь иммунитет», — заявил Сарияннис.
Возможно, по его выражению, это будет и последним «рычанием» коронавируса.
«Но даже если “омикрон” — это последний прыжок коронавируса, который мы наблюдаем, что очень вероятно, не должна ни в коем случае преобладать логика самодовольства, что мол мы все легко переболеем и закончим», — добавил ученый.