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12:15 (мск), источник: ТАСС

В России зарегистрировали 847 смертей из-за ковида за сутки. Это минимум с 27 сентября

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 847 против 912 днем ранее, до 309 707. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Источник: РИА "Новости"

Количество зарегистрированных за сутки смертей, таким образом, стало минимальным с 27 сентября. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,94%.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 751, до 10 519 733. Впервые с 22 сентября количество выявленных за сутки случаев оказалось меньше 20 000. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.

В частности, за сутки было выявлено 1 534 случая в Санкт-Петербурге, 1 271 — в Московской области, 499 — в Свердловской области, 496 — в Краснодарском крае, 475 — в Челябинской области. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 712 963.

В России после коронавируса выздоровели 33 144 человека за сутки. Таким образом всего от ковида вылечились 9 497 063 человека. Доля выписанных пациентов, возросла до 90,3% от общего числа заразившихся. В частности, в Москве за сутки выздоровели 2 358 человек, в Иркутской области — 2 311, в Омской — 1 496, в Самарской — 1 385, в Воронежской — 1 363, в Московской — 1 342.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло за сутки на 2 472 против 2 739 днем ранее, до 2 033 216.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,12%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 67 против 69 днем ранее, до 36 838 (1,81% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

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