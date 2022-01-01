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15:28 (мск), источник: Life.ru

На 53-м году жизни умер трёхкратный призёр ОИ волейболист Вадим Хамутцких

Причина его смерти не уточняется. Дата и место похорон пока не известны.

Источник: РИА "Новости"

31 декабря 2021-го не стало советского и российского волейболиста и тренера Вадима Хамутцких. О смерти трёхкратного призёра Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта России сообщила пресс-служба белгородского волейбольного клуба «Белогорье».

Хамутцких было 52 года, причины его смерти не уточняются. Информации о дате и месте прощания и похорон пока нет.

«Это невосполнимая утрата для всего российского и мирового волейбола», — указали представители «Белогорья».

Хамутцких долгое время защищал цвета сборной России, неоднократно выигрывал чемпионат страны, дважды побеждал в Лиге чемпионов, был призёром Олимпийских игр 2000, 2004 и 2008 годов.

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