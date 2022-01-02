Ученые оценили воздействие омикрон-штамма на легкие

Новый штамм коронавируса «омикрон» может вызывать менее тяжелое течение COVID-19, поскольку он меньше поражает легкие, чем другие варианты вируса SARS-CoV-2. К такому выводу пришла группа американских и японских ученых из медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета.
Препринт исследования, которое пока не прошло рецензирование и не получило оценку экспертного сообщества, опубликовано в журнале Research Square, внимание на него обратила The New York Times.
Ученые провели эксперименты на мышах и хомяках и выяснили, что «омикрон» поражал преимущественно верхние дыхательные пути — нос и носоглотку, и распространялся на легкие значительно реже, чем другие штаммы коронавируса.
Животные, зараженные «омикроном», в среднем испытывали более легкие симптомы болезни и реже сталкивались с потерей веса. Предыдущие варианты коронавируса вызывали рубцы в легких и серьезное затруднение дыхания.
К похожим выводам пришли ученые из Университета Ливерпуля, проводившие исследование на мышах.
Сотрудники Университета Гонконга изучали воздействие «омикрона» на образцах тканей человека. Они выяснили, что в 12 образцах, взятых в дыхательных путях, этот вариант вируса распространялся медленнее «дельты».
При этом в декабре ученые из Университета Гонконга сообщили, что омикрон-штамм обладает способностью в 70 раз быстрее размножаться в бронхах человека, чем штамм «дельта» и исходный вариант коронавируса. Однако, указали они, степень поражения легких при заражении этим вариантом в десять раз ниже, чем при заражении оригинальным.
Как сообщал в начале декабря вирусолог и иммунолог, руководитель центра «Вектор» Александр Семенов, «омикрон» быстрее других спускается в легкие и вызывает пневмонию за три—пять дней. По словам эксперта, при заражении предыдущими вариантами коронавируса от момента инфицирования до появления пневмонии проходило до 11 дней.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, омикрон-штамм в три-пять раз заразнее других штаммов коронавируса, а первые проявления инфекции могут появиться уже на третий-пятый день после заражения.