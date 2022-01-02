Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Орхидея-вампир расцвела в «Аптекарском огороде» Готическое растение представляет большую коллекционную ценность для охотников за орхидеями со всего света
Фоторепортажи
17Выбраны самые смешные фотографии домашних животных
12В МФЦ «Рязанский» в Москве произошла стрельба
06:04 (мск), источник: РБК

Ученые оценили воздействие омикрон-штамма на легкие

Несмотря на то, что «омикрон» заразнее других вариантов SARS-CoV-2, он меньше поражает легкие и может вызывать менее тяжелое течение COVID-19. К таким выводам пришли ученые из США и Японии, поставив эксперименты на мышах и хомяках.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2021

Новый штамм коронавируса «омикрон» может вызывать менее тяжелое течение COVID-19, поскольку он меньше поражает легкие, чем другие варианты вируса SARS-CoV-2. К такому выводу пришла группа американских и японских ученых из медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета.

Препринт исследования, которое пока не прошло рецензирование и не получило оценку экспертного сообщества, опубликовано в журнале Research Square, внимание на него обратила The New York Times.

Ученые провели эксперименты на мышах и хомяках и выяснили, что «омикрон» поражал преимущественно верхние дыхательные пути — нос и носоглотку, и распространялся на легкие значительно реже, чем другие штаммы коронавируса.

Новость
Выявлен первый в мире случай одновременного заражения гриппом и коронавирусом

Животные, зараженные «омикроном», в среднем испытывали более легкие симптомы болезни и реже сталкивались с потерей веса. Предыдущие варианты коронавируса вызывали рубцы в легких и серьезное затруднение дыхания.

К похожим выводам пришли ученые из Университета Ливерпуля, проводившие исследование на мышах.

Сотрудники Университета Гонконга изучали воздействие «омикрона» на образцах тканей человека. Они выяснили, что в 12 образцах, взятых в дыхательных путях, этот вариант вируса распространялся медленнее «дельты».

При этом в декабре ученые из Университета Гонконга сообщили, что омикрон-штамм обладает способностью в 70 раз быстрее размножаться в бронхах человека, чем штамм «дельта» и исходный вариант коронавируса. Однако, указали они, степень поражения легких при заражении этим вариантом в десять раз ниже, чем при заражении оригинальным.

Как сообщал в начале декабря вирусолог и иммунолог, руководитель центра «Вектор» Александр Семенов, «омикрон» быстрее других спускается в легкие и вызывает пневмонию за три—пять дней. По словам эксперта, при заражении предыдущими вариантами коронавируса от момента инфицирования до появления пневмонии проходило до 11 дней.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, омикрон-штамм в три-пять раз заразнее других штаммов коронавируса, а первые проявления инфекции могут появиться уже на третий-пятый день после заражения.

Справка
«Омикрон»: что известно о новом варианте коронавируса и как от него защититься?Появление нового варианта коронавируса Sars-Cov-2 положило конец осторожному оптимизму экспертов и надеждам на скорое окончание пандемии COVID-19
 В РФ произошло сразу два взрыва в многоквартирных домах
«Близка к перегреву»: ЦБ – о состоянии экономики России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь