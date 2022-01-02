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10:33 (мск), источник: © РИА Новости

В России аннулируют бумажные паспорта при получении электронных

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Бумажный паспорт гражданина Российской Федерации подлежит аннулированию после выдачи цифрового документа. Об этом на своей странице в Twitter сообщило МВД России.

В настоящее время МВД, Минцифры и другие подразделения работают над внедрением документа нового образца: пластиковой карты с электронным носителем информации.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, на такой паспорт, содержащий несколько степеней защиты от подделок, нанесут персональные данные человека и его фотографию. При этом по желанию в память чипа можно будет добавить дополнительную информацию, например ИНН, СНИЛС или номер водительских прав.

Отмечается, что этот документ будет иметь тот же юридический статус, что и действующее бумажное удостоверение личности.

Выдавать их начнут с января 2023 года.

В октябре 2021 года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что электронные паспорта до конца 2022 года начнут выдавать в трех регионах, в том числе в Москве. Он отметил, что замена бумажного документа на смарт-карту будет происходить по желанию.

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