В России аннулируют бумажные паспорта при получении электронных

В настоящее время МВД, Минцифры и другие подразделения работают над внедрением документа нового образца: пластиковой карты с электронным носителем информации.
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, на такой паспорт, содержащий несколько степеней защиты от подделок, нанесут персональные данные человека и его фотографию. При этом по желанию в память чипа можно будет добавить дополнительную информацию, например ИНН, СНИЛС или номер водительских прав.
Отмечается, что этот документ будет иметь тот же юридический статус, что и действующее бумажное удостоверение личности.
Выдавать их начнут с января 2023 года.
В октябре 2021 года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что электронные паспорта до конца 2022 года начнут выдавать в трех регионах, в том числе в Москве. Он отметил, что замена бумажного документа на смарт-карту будет происходить по желанию.