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11:51 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 18 233 случая заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 14 сентября

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 233, до 10 537 966. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Источник: AP 2021

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал минимальным с 14 сентября 2021 года. В относительном выражении он составил 0,17%.

Число летальных исходов возросло за сутки на 811 против 847 днем ранее, до 310 518. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,95%.

В стране после коронавируса выздоровели 26 976 человек за сутки. Всего вылечились 9 524 039 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 90,4% от общего числа заразившихся.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 824 против 2 472 днем ранее, до 2 035 040.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,09%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 69 против 67 днем ранее. Всего в городе умерли 36 907 человек (1,81% всех заразившихся).

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