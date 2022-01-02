В России выявили 18 233 случая заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 14 сентября

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал минимальным с 14 сентября 2021 года. В относительном выражении он составил 0,17%.
Число летальных исходов возросло за сутки на 811 против 847 днем ранее, до 310 518. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,95%.
В стране после коронавируса выздоровели 26 976 человек за сутки. Всего вылечились 9 524 039 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 90,4% от общего числа заразившихся.
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 824 против 2 472 днем ранее, до 2 035 040.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,09%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 69 против 67 днем ранее. Всего в городе умерли 36 907 человек (1,81% всех заразившихся).