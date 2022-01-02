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19:02 (мск), источник: Газета.Ру

Канадские коты «сломали» интернет Маска

Житель деревни Кенанстон в Канаде Аарон Тейлор рассказал, что у него начались проблемы с интернетом, когда дворовые коты решили погреться в его спутниковой тарелке Starlink.

Источник: Reuters

Об этом он сообщил в Twitter.

Starlink — проект SpaceX Илона Маска, который должен был обеспечить всю планету высокоскоростным интернетом через сеть орбитальных спутников. С 2021 года тарелки Starlink стали устанавливать в Канаде, что улучшило ситуацию для жителей труднодоступных сельских северных регионов. Аарон установил тарелку Starlink не на крышу, а на землю во дворе, так как готовился к ремонту.

Между тем коты облюбовали тарелку в 25-градусный мороз и улеглись греться в ней, они предпочли «детище» Маска утепленным домикам, которые соорудил Тейлор. Мужчина заметил неполадки в интернете, а затем, выясняя их причину, обнаружил в устройстве животных. Выяснилось, что в холодную погоду тарелка активирует режим «обогрева».

Аарон написал, что Starlink «отлично работает, пока кошки не заметят, что в холодное время тарелка излучает много тепла». Его пост лайкнул сам Илон Маск.

Во время загрузки произошла ошибка.
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