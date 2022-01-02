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19:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Канье Уэста заметили на свидании с новой девушкой

Американский рэпер Канье Уэст пошел на свидание с новой девушкой — актрисой Джулией Фокс (Julia Fox). Об этом пишет TMZ.

Источник: AFP 2021

Как сообщается, 44-летнего рэпера и 33-летнюю итало-американскую актрису заметили в ресторане Carbone в Майами, США, вечером 1 января. Пару сфотографировали папарацци во время ужина и на выходе из заведения. По словам источников издания, Уэст казался «счастливее, чем когда-либо».

Ранее в ноябре 2021 года рэпер начал встречаться с 22-летней моделью Винетрией.

Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом в феврале 2021 года после семи лет брака. Отмечалось, что у супругов есть брачный договор, который никто из них не оспаривает. В частности, знаменитость попросила мужа о совместной опеке над четырьмя детьми.

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