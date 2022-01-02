Reuters сообщил об отмене 3,6 тыс. авиарейсов из-за «омикрона» и погоды

При этом среди отмененных 2 января авиарейсов — более 2,1 тыс. рейсов в США.
Также свыше 6400 рейсов были задержаны, пишет агентство.
По данным FlightAware, наибольшее число отмен авиарейсов пришлось на американские авиакомпании SkyWest и Southwest, у каждой — более 400 отмененных рейсов.
Рождественские и новогодние праздники, как правило, являются пиковым временем для авиаперелетов, однако стремительное распространение омикрон-штамма вынудило авиакомпании отменить часть рейсов, чтобы обезопасить пилотов и членов экипажей, указывает агентство.
Американская авиакомпания Delta Air Lines 30 декабря анонсировала, что в выходные (1 и 2 января) она отменит 200−300 рейсов в связи с ухудшением погодных условий и распространением «омикрона».
Немецкая авиакомпания Lufthansa и американские Delta Air Lines и United Airlines 25 декабря отменили перед Рождеством около 200 международных и внутренних рейсов из-за болезней сотрудников, вызванных распространением омикрон-штамма.
В Delta Air Lines подтвердили агентству Associated Press, что отмена рейсов напрямую связана с распространением «омикрона» среди сотрудников, а в Lufthansa указали, что в компании фиксируют «массовый рост» количества отпусков по болезни среди пилотов.
В тот же день в московских аэропортах задержали и отменили более 50 рейсов из-за непогоды. Тогда аэропорты заявили о штатном режиме работы, однако предупредили о возможных корректировках во времени вылета.
В канун Нового года, 31 декабря, в Москве отменили 155 рейсов, еще 51 рейс задержали. В Шереметьево заверили, что отмена ряда рейсов была связана с низкой загрузкой по решению авиакомпаний.
Днем 2 января пермский аэропорт Большое Савино временно закрывали для приема и выпуска воздушных судов из-за обильного снегопада и необходимости расчистки аэродрома.