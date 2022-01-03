Биолог заявила, что иммунитет от штамма «дельта» не поможет при «омикроне»

По словам биолога, два варианта коронавируса очень отличаются друг от друга, поэтому нельзя говорить о вытеснении одного штамма другим. Формируются две линии вируса, способные существовать параллельно друг другу.
«Иммунитет против “дельты” слабо защищает от “омикрона”, как и омикрон-иммунитет — против “дельты”. Это говорит о том, что формируются две устойчивые линии вируса, два штамма, которые будут терзать человечество одновременно», — пояснила Баранова.
Биолог полагает, что такое явление может привести к так называемым волнам в противофазе, когда доминирующим будет становиться то один штамм коронавируса, то другой. Такая ситуация изменит и поход к вакцинации.
«Допустим, они будут происходить с частотой раз в год, чтобы иммунитет успел ослабнуть немного. И мы вполне можем прийти к ситуации, что понадобятся две прививки — одна против “омикрона”, другая — против “дельты”», — допустила Баранова.
При этом она добавила, что заразившиеся «дельтой» могут противостоять «омикрону», но не слишком успешно.
Ранее стало известно, что «омикрон»-штамм коронавируса был обнаружен у вернувшейся из Франции жительницы Карелии.