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02:12 (мск), источник: Телеканал 360°

Минпросвещения начнет создавать в России «идеальную школу»

Рекомендации о том, какой должна быть идеальная школа, готовит Министерство просвещения РФ. В числе прочего, это касается и программ, по которым работают педагоги. Об этом «Известиям» рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.

Источник: Reuters

«Мы готовим рекомендации о том, какой должна быть идеальная школа. В том числе программы, по которым работают учителя; расписание; кружки и внеурочная деятельность; школьный театр и спортивные секции; система оплаты труда; штатное расписание; “белый интернет”; проведение родительских собраний», — рассказал министр.

Кроме того, по словам Кравцова, ведется подготовка рекомендаций, касающихся системы оплаты труда, организации штатного расписания и проведения родительских собраний. Министр отметил, что уже в 2022 году эти рекомендации разошлют по регионам.

Кравцов подчеркнул, что перед началом работ по созданию идеальной школы необходимо обозначить системные ориентиры, за которыми надо следовать.

Ранее Кравцов рассказал, что Минпросвещения не планирует вводить электронные сертификаты для посещения школ.

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