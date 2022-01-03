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05:03 (мск), источник: Телеканал 360°

«Песню» дальневосточного леопарда запечатлели на видео в Приморье

Ученые национального парка «Земля леопарда» в Приморье стали обладателями редких кадров с песней дальневосточного леопарда. Специалисты уточнили, что видео удалось сделать благодаря фотоловушке, которая была установлена на звериной тропе.

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«“Песня” самой редкой крупной кошки в мире записана в центральной части нацпарка, недалеко от Кравцовских водопадов. Камера запечатлела процесс вокализации, помогающий животным общаться между собой», — рассказал «РИА Новости» представитель нацпарка.

Кроме того, по этим кадрам удалось и узнать зверя, понять, кто именно попался на камеру, поскольку у каждого из леопардов уникальный узор на шкуре.

Ученые отмечают, что на месте, где находилось животное, оно оставило сразу несколько меток. Например, начало скрести задними лапами и помечать таким образом территорию.

«Земля леопарда» — это место обитания самой редкой крупной кошки в мире. Дальневосточный леопард встречается исключительно в Приморском крае и на небольшой китайской территории, которая граничит с Россией. Большая часть этих зверей проживает на территории парка. По последним данным, таких леопардов в России осталось всего 110.

Во время загрузки произошла ошибка.
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