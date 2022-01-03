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11:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Песня» самого редкого леопарда попала на видео в Приморье

Он показал себя хозяином территории.

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Установленная на звериной тропе в нацпарке «Земля леопарда» фотоловушка записала голос самой редкой крупной кошки в мире — краснокнижного дальневосточного леопарда.

«Камера запечатлела процесс вокализации, помогающий животным общаться между собой. Ролик позволил ученым установить личность пятнистого крикуна — им оказался леопард с необычным именем Ониисан, что по-японски означает “старший брат”. Идентификацию провели по уникальному узору пятен на шкуре хищника», — сообщают сотрудники «Земли леопарда».

Ониисан внимательно посмотрел в объектив автоматической камеры, а затем подошел к краю «обзорной площадки» на вершине горного хребта и оставил свои метки.

«Леопард проявил естественное поведение доминантного самца, показал себя хозяином территории, а в запаховой метке еще и оставил информацию о себе. Так животные общаются и порой привлекают “вторую половинку”», — объяснили специалисты.

По последним данным в России зафиксировано 110 дальневосточных леопардов. Этого ещё мало для полного восстановления популяции, однако прогресс очевиден: ещё в начале XXI века в дикой природе оставалось всего 35 дальневосточных леопардов.

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