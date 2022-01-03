Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Орхидея-вампир расцвела в «Аптекарском огороде» Готическое растение представляет большую коллекционную ценность для охотников за орхидеями со всего света
Фоторепортажи
15Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
12В МФЦ «Рязанский» в Москве произошла стрельба
11:55 (мск), источник: Фонтанка

Петербург вырвался на первое место в стране по суточной заболеваемости COVID-19

За прошедшие сутки в Петербурге выявили 1 341 случай коронавируса. Накануне их было 1 468. Об этом 3 января сообщает оперативный штаб.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
11:56 (мск)В России за сутки выявили минимальное с середины июня число заразившихся COVID-19 — 16 343
Новости по темеПолная статистика

За день в России зафиксировали 16 343 случаев COVID-19, из которых большинство приходится на Петербург. Москва, которая накануне была на первой строчке по этому показателю, сегодня вторая с 1 335 заболевшими.

Летальную статистику за сутки пополнили 835 смертей, из которых 55 в Петербурге. Всего вирус забрал 311 353 жизни в стране.

С начала пандемии в РФ выявили 10 554 309 случаев коронавируса.

 «Стоим у входа и обсуждаем власть». Как Петербург провёл первый день QR-...
Катись давай. Два десятка мест для зимних забав в Петербурге и окрестностях
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь