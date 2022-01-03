11:55 (мск), источник: Фонтанка
Петербург вырвался на первое место в стране по суточной заболеваемости COVID-19
За прошедшие сутки в Петербурге выявили 1 341 случай коронавируса. Накануне их было 1 468. Об этом 3 января сообщает оперативный штаб.
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За день в России зафиксировали 16 343 случаев COVID-19, из которых большинство приходится на Петербург. Москва, которая накануне была на первой строчке по этому показателю, сегодня вторая с 1 335 заболевшими.
Летальную статистику за сутки пополнили 835 смертей, из которых 55 в Петербурге. Всего вирус забрал 311 353 жизни в стране.
С начала пандемии в РФ выявили 10 554 309 случаев коронавируса.