Британцы пришли в восторг от памятников советской архитектуры

Поводом для обсуждения послужила книга французского фотографа Джейсона Гильбо, в которой он с помощью сервиса Google Street View продемонстрировал часть наследия советской архитектуры.
Большинство пользователей пришли в восторг не только от внешнего вида памятников, но и того факта, что их удалось сохранить спустя столько лет.
«Как здорово, что их не испортили и не повредили. Это говорит о том, что люди все еще испытывают уважение к тому, что западный мир уже успел позабыть», — написал Dyslexic1.
«Все они находятся в ухоженном состоянии и до сих пор высоко ценятся русскими, которые чтят свою историю», — отметил Just a passenger.
«Русские умеют строить памятники!», — заключил Howard the 1st.
Некоторые комментаторы обратили внимание, что в Великобритании подобные сооружения мгновенно становятся целью вандалов.
«Круто смотрятся, у нас они и пяти минут не простоят, их тут же сожгут», — считает Relaxed Midlander.
В свою очередь, читатель под ником Johny Eng1ander рассказал, что хотел бы видеть больше подобных монументов в своей стране.
«Современному “искусству” я всегда предпочту объекты промышленного или военного наследия», — подчеркнул он.
В книге представлены фотографии памятников из Воркуты, Приморска, Шелехова, Новороссийска, а также из городов Краснодарского края и Волгоградской области.