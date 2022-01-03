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17:21 (мск), источник: © РИА Новости

Британцы пришли в восторг от памятников советской архитектуры

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail делятся впечатлениями после просмотра фотографий советских монументов и уличных памятников.

Источник: © РИА Новости

Поводом для обсуждения послужила книга французского фотографа Джейсона Гильбо, в которой он с помощью сервиса Google Street View продемонстрировал часть наследия советской архитектуры.

Большинство пользователей пришли в восторг не только от внешнего вида памятников, но и того факта, что их удалось сохранить спустя столько лет.

«Как здорово, что их не испортили и не повредили. Это говорит о том, что люди все еще испытывают уважение к тому, что западный мир уже успел позабыть», — написал Dyslexic1.

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«Все они находятся в ухоженном состоянии и до сих пор высоко ценятся русскими, которые чтят свою историю», — отметил Just a passenger.

«Русские умеют строить памятники!», — заключил Howard the 1st.

Некоторые комментаторы обратили внимание, что в Великобритании подобные сооружения мгновенно становятся целью вандалов.

«Круто смотрятся, у нас они и пяти минут не простоят, их тут же сожгут», — считает Relaxed Midlander.

В свою очередь, читатель под ником Johny Eng1ander рассказал, что хотел бы видеть больше подобных монументов в своей стране.

«Современному “искусству” я всегда предпочту объекты промышленного или военного наследия», — подчеркнул он.

В книге представлены фотографии памятников из Воркуты, Приморска, Шелехова, Новороссийска, а также из городов Краснодарского края и Волгоградской области.

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