Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 3 январяОбнаружение саркофага Тутанхамона в Египте, авиакатастрофа под Иркутском и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
51Главные события 2021 года в фотографиях
17Выбраны самые смешные фотографии домашних животных
12:47 (мск), источник: Фонтанка

Беглов: Финал Лиги чемпионов в Петербурге может пройти при полных трибунах

Финал Лиги чемпионов УЕФА на «Газпром Арене» в Петербурге может пройти при 100-процентной заполняемости трибун, если позволит ситуация с COVID-19.

Об этом заявил губернатор Александр Беглов в интервью РИА Новости, опубликованном 3 января.

«Мы готовы реализовать сценарий 100-процентной загрузки стадиона, если позволит эпидситуация. Окончательное решение по допуску зрителей будет принято совместно с УЕФА и управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу»
сказал он

По словам Беглова, в ближайшее время будет определено место проведения Фестиваля чемпионов, он продлится с 26 по 29 мая. Фан-зоны власти хотят разместить у СК «Юбилейный» и в парке 300-летия.

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 состоится в Петербурге 28 мая.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Стоим у входа и обсуждаем власть». Как Петербург провёл первый день QR-...
Катись давай. Два десятка мест для зимних забав в Петербурге и окрестностях
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь