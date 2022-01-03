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14:01 (мск), источник: Секрет Фирмы

Россияне поголовно захотели сменить работу

Большинство россиян в 2022 году планирует найти новую работу. О подобном намерении сервису «Работа.ру» сообщил 71% участников опроса. При этом 39% респондентов собираются сменить не только саму работу, но и профессию. От нового места люди ожидают более высокой заработной платы, адекватных коллег и руководства. Также их привлекает возможность установить баланс между рабочим и свободным временем.

Источник: Агентство «Москва»

Опрос проводили в декабре 2021 года. В исследовании приняли участие более 5000 человек старше 18 лет, уточнило агентство ТАСС.

Из тех респондентов, которые решили сменить работу, 58% захотели получить более высокую зарплату. Адекватный коллектив ищут 48%, а баланс между работой и отдыхом — 48%. Новые возможности для карьерного роста нужны 37%, возможности для обучения — 33%, интересные задачи — 32%.

Ещё 27% опрошенных хотят работу недалеко от дома, а 24% хотят трудиться по гибкому графику. Работа без дресс-кода важна для 12% опрошенных, 22% людей предпочитают работать на удалёнке.

Среди тех, кто планирует сменить профессию, 49% уже ищут работу по новой специальности.

Но 29% пока что лишь изучают, какие профессии могут им подойти. А 12% обучаются и приобретают необходимые навыки.

В декабре стало известно, в каких отраслях быстрее всего росли зарплаты российских работников. Лидером стала отрасль финансов и страхования, где получки выросли на 17,7%, за ней идут IT, связь и строительный сектор.

Наталья Лекомцева

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