Израиль с 9 января возобновит прием вакцинированных иностранных туристов

«Премьер-министр и министры иностранных дел, здравоохранения, внутренних дел, туризма и транспорта постановили, что с воскресенья, 9 января 2022 года, иностранцы, вакцинированные от коронавируса либо переболевшие ковидом, согласно определению Министерства здравоохранения Израиля, из стран из оранжевого списка (не входящих в красный список по угрозе распространения коронавируса — прим. ТАСС) смогут получить разрешение на въезд при условии предварительного заполнения онлайн-формы, прохождения ПЦР-теста или теста на антиген перед посадкой в самолет, а также прохождения ПЦР-теста при въезде в Израиль с последующей изоляцией на 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста», — говорится в заявлении пресс-службы Минздрава.
«Для разрешения на въезд [в Израиль] привитых “Спутником V” [туристов] Минздрав Израиля ожидает публикации официальных результатов исследования эффективности этой вакцины в отношении омикрон-штамма», — пояснил ТАСС правительственный источник.
В пресс-службе Минздрава указали, что «иностранцы, не прошедшие вакцинацию и не переболевшие в соответствии с определением министерства здравоохранения, не будут допущены к въезду в Израиль».
Кроме того, туристы из стран, входящих в красный список, не смогут въехать на территорию еврейского государства без получения разрешения от комиссии по исключительным случаям, добавили в министерстве.
Комиссия Минздрава в понедельник также рекомендовала правительству Израиля исключить из списка красных стран, посещение которых запрещено для израильтян, ЮАР, Венгрию, Нигерию, Испанию, Португалию, Францию и Канаду. К группе опасных с точки зрения угрозы распространения коронавируса на настоящий момент, кроме этих семи стран, находятся также ОАЭ, США, Эфиопия, Великобритания, Танзания, Мексика, Швейцария и Турция, указали в пресс-службе.
С марта 2020 года по ноябрь 2021 года Израиль был полностью закрыт для иностранцев. Въезд в страну был возможен только для возвращающихся израильтян. С мая в рамках пилотной программы в страну были допущены организованные иностранные туристические группы, полностью привитые одобренными в США препаратами.
1 ноября Израиль открыл границы для привитых утвержденными ВОЗ препаратами иностранных туристов при соблюдении ряда условий по числу полученных вакцин и бустеров. 15 ноября Израиль официально признал российскую вакцину «Спутник V», открытие границ еврейского государства для российских туристов было запланировано на 1 декабря. Но с 29 ноября Израиль вновь закрыл границы для иностранных граждан из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.