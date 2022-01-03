Подросток подал иск к учителям на $10 млн из-за пиццы со свининой

Ни имя, ни возраст школьника не раскрывается. В иске, который пострадавший подал против школьного округа, городского совета образования и собственных тренеров говорится лишь, что мальчик окончит школу в 2022 году, сообщил Business Insider.
По словам школьника, весной 2021 года тренеры потребовали от всех членов школьной команды обязательно присутствовать на всех межсезонных тренировках, но юноша пропустил одну из них, так как повредил плечо во время занятий с гантелями. Когда он пришёл на следующую тренировку, тренеры решили устроить ему наказание.
Школьника усадили в центре спортзала, дали в руки коробку с пиццей и приказали её съесть. Юноша отказался и даже оттолкнул коробку — этот момент попал на камеры видеонаблюдения, но тренеры вновь вручили ему пиццу и повторили требование. Его поставили перед выбором — съесть всё или вылететь из команды.
В конце-концов юноша получил разрешение вытащить из пиццы кусочки колбасы. Но маленькие кусочки свинины всё равно остались в готовом блюде. Всё это время сокомандники школьника бегали вокруг спортзала без остановки. А когда он всё же доел пиццу, его также заставили бегать.
После этого инцидента школа уволила обоих тренеров в июне 2021 года. Выяснилось, что они и ранее издевались над воспитанниками, заставляя есть различные продукты.
Но в декабре юноша решил, что ему недостаточно простого увольнения обидчиков. Теперь он хочет получить от них денежную компенсацию, так как после другие члены футбольной команды насмехались над ним и даже угрожали. Из-за этого учащемуся даже пришлось поменять команду.
В декабре в России осудили блогеров, устроивших жестокий розыгрыш ради просмотров и лайков. Они напоили инвалида алкоголем, облили помоями, а после закопали в импровизированную могилу. За эти действия два стримера получили более 2 лет тюрьмы каждый.