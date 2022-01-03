Во Франции умер второй из братьев-близнецов Богдановых

«В мире и любви, в окружении своих детей и семьи, Игорь Богданов ушел на тот свет в понедельник, 3 января 2022 года», — говорится в заявлении семьи. Отмечается, что братья практически одновременно заразились коронавирусом. Оба не были вакцинированы от COVID-19.
Братья-близнецы Игорь и Григорий Богдановы родились 29 августа 1949 года во французском городе Сен-Лари в семье русского художника Юрия Остасенко-Богданова и Марии (Майи) Долорес Францишки Коловрат-Краковской (внебрачная дочь австрийской графини с чешскими корнями Берты Генриетты Катерины Надин Коловрат-Краковской. — «Ъ»). Оба получили известность в 1970-е годы благодаря тому, что популяризировали различные научно-популярные передачи на французском телевидении. Всемирную славу братьям принесла их нестандартная внешность. Близнецы сделали множество пластических операций, однако они эту информацию неоднократно отрицали.
В 2010 году разгорелся скандал вокруг основной деятельности Богдановых. В Национальном комитете научных исследований по математике и теоретической физике заявили, что труды братьев Богдановых не представляют ценности в научном мире. Телеведущие подали в суд на обидчиков, однако они проиграли дело и выплатили компенсацию.
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