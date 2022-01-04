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02:39 (мск), источник: ТАСС

На юге Франции обнаружили новый штамм коронавируса

ВЕНА, 4 января. /ТАСС/. Новый вариант коронавируса обнаружен на юге Франции. Об этом сообщила в понедельник электронная версия австрийской газеты Heute.

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Источник: AP 2021

Издание отмечает, что неизвестный штамм выявлен у вернувшихся во Францию путешественников из Камеруна.

Эксперты не исключают, что возбудитель этого варианта вируса распространен в этой африканской стране.

Тесты выявили у всех зараженных «атипичную комбинацию мутаций», пишет издание.

Новый вариант получил обозначение B.1.640.2 и был обнаружен медиками Марселя.

В исследовании французских ученых говорится о том, что в новом варианте выявлено 46 мутаций. Уровень угрозы или заразности этого штамма неизвестен.

Информация об обнаружении новой мутации на юге Франции распространена в понедельник вечером также в крупнейших немецкоязычных СМИ.

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