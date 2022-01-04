В «Ростехе» рассказали, когда появится единая вакцина от гриппа и COVID-19

«Пока работаем. В следующем году. Нужно провести все испытания, чтобы было безопасно, прежде всего, и эффективно», — сказал он.
Чемезов добавил, что уже есть хорошие результаты исследований, но остались вещи, над которыми еще следует доработать.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заразившихся коронавирусом не превышает четырех процентов.
Прививку можно сделать в любом российском регионе. В августе прошлого года Минздрав зарегистрировал «Спутник V» — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи.
Также в России созданы вакцины «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН.
В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертого отечественного препарата «Спутник Лайт», а в конце августа — «ЭпиВакКороны-Н» от «Вектора». В ноябре одобрили первую в России вакцину для подростков «Гам-КОВИД-Вак М».