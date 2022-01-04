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04:19 (мск), источник: © РИА Новости

Климатолог рассказал, какой будет погода в 2022 году

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Погода в России в 2022 году ожидается такая же «нервная», как и в 2021 году. В чем это может выражаться, рассказал в интервью радио Sputnik директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин.

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Источник: © РИА Новости

Процессы, происходящие в Тихом океане, приведут к тому, что температура воздуха в мире в 2022 году будет ниже, чем в 2020 году, и примерно такой же, как в 2021 году, считает он.

«Я говорю на основании того, что на огромной территории Тихого океана развивается явление Ла-Нинья (поверхность воды из-за сильных ветров становится холоднее, что влияет на климат. — Прим. ред.), а это означает, что из атмосферы в океан будет направлен усиленный поток тепла», — прогнозирует Кокорин.

В 2022 году жители Земли столкнутся с аномальными перепадами температуры и неравномерным количеством осадков, выпадающих в разные периоды года, продолжил эксперт.

«Сохранится многолетняя тенденция к формированию неустойчивой и нервной погоды. То есть резкие перепады температуры в 2022 году сохранятся, как и масштабное выпадение осадков или их аномальное отсутствие», — отметил Кокорин.

Со временем на смену Ла-Нинья придет другой период — Эль-Ниньо, когда поверхность океана согревается и климат становится теплее, добавил он.

В целом из-за глобального изменения климата в следующие десятилетия будет наблюдаться медленный рост температуры воздуха, заключил климатолог.

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