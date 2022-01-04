Климатолог рассказал, какой будет погода в 2022 году

Процессы, происходящие в Тихом океане, приведут к тому, что температура воздуха в мире в 2022 году будет ниже, чем в 2020 году, и примерно такой же, как в 2021 году, считает он.
«Я говорю на основании того, что на огромной территории Тихого океана развивается явление Ла-Нинья (поверхность воды из-за сильных ветров становится холоднее, что влияет на климат. — Прим. ред.), а это означает, что из атмосферы в океан будет направлен усиленный поток тепла», — прогнозирует Кокорин.
В 2022 году жители Земли столкнутся с аномальными перепадами температуры и неравномерным количеством осадков, выпадающих в разные периоды года, продолжил эксперт.
«Сохранится многолетняя тенденция к формированию неустойчивой и нервной погоды. То есть резкие перепады температуры в 2022 году сохранятся, как и масштабное выпадение осадков или их аномальное отсутствие», — отметил Кокорин.
Со временем на смену Ла-Нинья придет другой период — Эль-Ниньо, когда поверхность океана согревается и климат становится теплее, добавил он.
В целом из-за глобального изменения климата в следующие десятилетия будет наблюдаться медленный рост температуры воздуха, заключил климатолог.