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11:30 (мск), источник: © РИА Новости

Состояние Илона Маска вновь превысило отметку в 300 миллиардов долларов

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Состояние американского предпринимателя, главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска во второй раз превысило отметку в 300 миллиардов долларов, следует из данных счетчика Forbes.

Источник: AP 2021

По данным обновляемого в реальном времени списка миллиардеров Forbes Real-Time, состояние Маска увеличилось за сутки на 32,6 миллиарда доллара и составило 304,2 миллиарда долларов. Таким образом, он продолжает сохранять лидерство в рейтинге мировых миллиардеров.

В ноябре 2021 года, когда цены на акции Tesla обновили исторический рекорд, Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 300 миллиардов долларов.

В октябре прошлого года он стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов Forbes с состоянием в 257,6 миллиарда долларов. До этого человеком с самым большим состоянием в истории считался основатель Amazon Джефф Безос — его богатство достигало отметки в 212 миллиардов долларов.

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