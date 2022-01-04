Вирусологи рассказали, дает ли COVID 100% риск снижения срока жизни

«Однозначно чтобы трактовать зависимость жизни от коронавируcной инфекции, нужно иметь довольно серьезную статистическую основу для таких высказываний. А на сегодняшний день это несколько преждевременно», — рассказал РБК доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
«Слишком мало времени прошло [с начала пандемии], чтобы мы могли оценивать продолжительность жизни и как на нее повлияло перенесенное людьми заболевание. Наверное, речь может идти о каких-то прогнозах», — добавил Алексей Аграновский.
Пока все данные позволяют говорить, что коронавирусная инфекция относится к «острым респираторным заболеваниям, которые в подавляющем большинстве случаев проходят бесследно», рассказал Вознесенский.
Тут надо смотреть на то, что коронавирус часто накладывается на какую-либо патологию, которая раньше была у человека.
«Например, какие-то патологии сосудистой системы у переболевших коронавирусной инфекцией зачастую возникают у людей с имеющимися хроническими заболеваниями. Будь то венозная недостаточность, будь то склонность к самообразованию, будь то гипертоническая болезнь. Прямой причинно-следственной связи без какой-то сопутствующей патологии не стал бы строить», — сообщил вирусолог.
Он напомнил, что у некоторых переболевших есть «постковидный синдром» и такая патология есть в международной классификации болезней.
«Но утверждать, что перенесенная инфекция — это 100-процентный факт снижения продолжительности жизни — несколько надуманно», — рассказал ученый.
Коронавирус, как и грипп, является в первую очередь «встряской и испытанием», заявил в разговоре с РБК Алексей Аграновский.
«В принципе, если рассуждать о том, что может быть, то, конечно, у возбудителя SARS-COV-2 есть серьезные шансы стать фактором, ограничивающим продолжительность жизни, потому что он действует на многие органы, на многие ткани. Вызывает постковидный симптом, с этой точки зрения можно рассматривать его теоретически как фактор ограничения продолжительности жизни», — добавил он.
Однако, по словам Аграновского, это пока «некие предположения», которые только предстоит проверить.