12:03 (мск), источник: Фонтанка
Петербург снова уступил лидерство Москве по суточной заболеваемости COVID-19
За последние сутки в России выявлено 15 903 случая коронавируса. Из них 1 297 — в Петербурге. Об этом 4 января сообщает оперштаб.
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Москва вновь на первом месте по количеству новых случаев (1 967). Петербург на второй строчке. Далее следует Подмосковье (974). Заболеваемость в РФ постепенно снижается с начала декабря.
Выздоровел в стране за минувшие 24 часа 20 071 человек. Умерли 834 пациента, в городе на Неве скончались 63 заболевших.
Всего с начала пандемии в России выявили 10 570 212 случаев ковида. Умерли 312 187 заболевших.