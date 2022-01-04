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12:40 (мск), источник: © РИА Новости

В Армении одобрили применение вакцины «Спутник Лайт»

ЕРЕВАН, 4 янв — РИА Новости. Российский препарат «Спутник Лайт» пополнил перечень применяемых в Армении вакцин против коронавируса, сообщили во вторник в пресс-службе армянского минздрава.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: © РИА Новости

В сентябре директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Владимир Примак сообщил о начале розлива вакцины «Спутник Лайт» в Армении. Он отметил, что препарат станет доступен для населения после прохождения контроля качества.

«Имеющиеся в Армении вакцины против коронавируса пополнились препаратом “Спутник Лайт”, который в Армении предусматривается применять только для вакцинации бустерной дозой», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости. Отмечается, что привиться вакциной «Спутник Лайт» смогут граждане старше 18 лет.

В Армении, по данным минздрава, на 30 декабря подтверждены 345 126 случаев заражения COVID-19, скончались 7986 человек. В рамках борьбы с COVID-19 в стране до 20 июня 2022 года объявлен карантин.

Общая численность населения республики превышает 2,9 миллиона человек. В Армении вакцинируют от COVID-19 препаратами «Спутник V», AstraZeneca, CoronaVac, Sinofarm и Moderna.

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