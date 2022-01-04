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21:40 (мск), источник: РБК

Роспотребнадзор сообщил, что в России пока нет «нового» штамма из Франции

Новый вариант коронавируса B.1.640.2, обнаруженный на юге Франции, пока не выявлен в России. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ВОЗ говорили, что следят за ним с конца 2021 года.

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Источник: AP 2021

«В России случаев инфицирования вариантом B.1.640.2 не выявлено. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что за два месяца в базу внесли всего около 20 последовательностей нового штамма, а в декабре отмечались только единичные случаи.

«Учитывая, что за два месяца B.1.640.2 не получил никакого распространения, нет оснований считать, что он может представлять особый интерес», — добавили в ведомстве.

В конце декабря в научном журнале MedRxiv был опубликован препринт исследования о новом штамме коронавируса на юге Франции, согласно которому им заразились 12 человек. Он был зарегистрирован в GISAID (глобальная база данных геномов вирусов) как B.1.640.2.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что отслеживают ситуацию с новым штаммом еще с ноября. В организации отметили, что рассматривают возможность распространения нового штамма в другие европейские страны.

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