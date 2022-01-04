Роспотребнадзор сообщил, что в России пока нет «нового» штамма из Франции

«В России случаев инфицирования вариантом B.1.640.2 не выявлено. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.
В ведомстве также напомнили, что за два месяца в базу внесли всего около 20 последовательностей нового штамма, а в декабре отмечались только единичные случаи.
«Учитывая, что за два месяца B.1.640.2 не получил никакого распространения, нет оснований считать, что он может представлять особый интерес», — добавили в ведомстве.
В конце декабря в научном журнале MedRxiv был опубликован препринт исследования о новом штамме коронавируса на юге Франции, согласно которому им заразились 12 человек. Он был зарегистрирован в GISAID (глобальная база данных геномов вирусов) как B.1.640.2.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что отслеживают ситуацию с новым штаммом еще с ноября. В организации отметили, что рассматривают возможность распространения нового штамма в другие европейские страны.