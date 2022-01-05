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08:46 (мск), источник: © РИА Новости

Беннет рассказал, на сколько вырастут антитела после четвертой дозы вакцины

ТЕЛЬ-АВИВ — РИА Новости. Количество антител вырастает в пять раз спустя неделю после введения четвёртой дозы вакцины от коронавируса, сообщил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

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Источник: AP 2021

«Я рад объявить, что первоначальное исследование четвертой дозы показывает, что в течение примерно недели после ее введения количество антител в крови увеличивается почти в пять раз», — сказал Беннет в ходе визита в медицинский центр имени Хаима Шибы.

Премьер-министр добавил, что «четвертая вакцина безопасна».

Днём ранее Беннет сказал, что кампания по вакцинации от коронавируса четвёртой дозой успешна, в течение первых суток после объявления о ее старте 100 тысяч граждан вакцинировались или записались на прививку.

Ранее сообщалось, что в Израиле принято решение начать вакцинацию четвёртой дозой лиц старше 60 лет и медицинского персонала.

Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12−15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,91 миллиона человек получили обе дозы прививки, третью — более 4,24 миллиона.

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