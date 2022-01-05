Беннет рассказал, на сколько вырастут антитела после четвертой дозы вакцины

«Я рад объявить, что первоначальное исследование четвертой дозы показывает, что в течение примерно недели после ее введения количество антител в крови увеличивается почти в пять раз», — сказал Беннет в ходе визита в медицинский центр имени Хаима Шибы.
Премьер-министр добавил, что «четвертая вакцина безопасна».
Днём ранее Беннет сказал, что кампания по вакцинации от коронавируса четвёртой дозой успешна, в течение первых суток после объявления о ее старте 100 тысяч граждан вакцинировались или записались на прививку.
Ранее сообщалось, что в Израиле принято решение начать вакцинацию четвёртой дозой лиц старше 60 лет и медицинского персонала.
Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12−15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,91 миллиона человек получили обе дозы прививки, третью — более 4,24 миллиона.