Гинцбург рассказал, когда станут доступны назальная и детская вакцины

Так он ответил на вопрос агентства о том, какие вакцины, разрабатываемые в центре, можно ожидать в 2022 году.
«В первую очередь назальная вакцина должна стать доступной», — сказал Гинцбург.
В конце года, по его словам, планируется провести клинические исследования профилактического препарата, защищающего сразу от гриппа и коронавируса.
«Я думаю, что в следующем году вакцина станет доступна для всех детей — тех, кто пожелает, конечно — вакцинация будет абсолютно добровольной. И это очень важно», — отметил Гинцбург.
Сейчас в России зарегистрированы несколько вакцин от COVID-19, разработанные в Центре Гамалеи. В августе 2020 года регистрационное удостоверение выдали на препарат «Спутник V».
В мае 2021 года стало известно о регистрации вакцины «Спутник Лайт», а в ноябре одобрили вакцину для подростков «Спутник М».