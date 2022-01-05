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06:25 (мск), источник: © РИА Новости

Гинцбург рассказал, когда станут доступны назальная и детская вакцины

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Назальная вакцина от коронавируса и вакцина для детей всех возрастов должны стать доступными в 2022 году, сообщил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: © РИА Новости

Так он ответил на вопрос агентства о том, какие вакцины, разрабатываемые в центре, можно ожидать в 2022 году.

«В первую очередь назальная вакцина должна стать доступной», — сказал Гинцбург.

В конце года, по его словам, планируется провести клинические исследования профилактического препарата, защищающего сразу от гриппа и коронавируса.

«Я думаю, что в следующем году вакцина станет доступна для всех детей — тех, кто пожелает, конечно — вакцинация будет абсолютно добровольной. И это очень важно», — отметил Гинцбург.

Сейчас в России зарегистрированы несколько вакцин от COVID-19, разработанные в Центре Гамалеи. В августе 2020 года регистрационное удостоверение выдали на препарат «Спутник V».

В мае 2021 года стало известно о регистрации вакцины «Спутник Лайт», а в ноябре одобрили вакцину для подростков «Спутник М».

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