Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 5 январяКапитуляция Порт-Артура, вступление на российский престол Петра III, появление уличных фонарей в Москве и другие события этого дня
Фоторепортажи
51Главные события 2021 года в фотографиях
25Как города мира украсили к Новому году
10:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые востребованные профессии 2022 года

Неквалифицированные кадры будут востребованы в 2022 году, считает рекрутер Ильгиз Валинуров. В разговоре с «Лентой.ру» он спрогнозировал, что наибольший запрос на рынке труда будет на курьеров, таксистов и продавцов.

Источник: Агентство «Москва»

Ожидать, что рынок труда кардинально поменяется, не стоит, отметил Валинуров. Потребность общества в определенных кадрах складывается годами. Но некоторые тренды проследить можно.

В частности, по мнению владельца группы рекрутинговых агентств, в 2022 году будут актуальны профессии, связанные с продажами. К ним он отнес специалистов сферы рекламы и маркетинга. Валинуров считает, что вакансии этих специальностей займут до половины предложений о работе.

Читайте также
Россияне поголовно захотели сменить работу

Вслед за торговлей начнет расти сфера доставки и логистики, спрогнозировал Валинуров. «Растет количество маркетплейсов, соответственно увеличиваются объемы производства, и кто-то должен все это поставлять», — добавил рекрутер.

Кроме этого, сохранится запрос на таксистов, считает специалист рынка труда. По его мнению, это происходит потому, что люди в России постепенно начинают понимать, что дешевле воспользоваться услугами перевозчика, чем содержать собственный автомобиль.

Помимо прочего, на рынке труда возникнет потребность в людях, связанных с цифровизацией. Однако, подчеркнул Валинуров, речь идет не об IT-директорах, а людях, способных мыслить стратегически, готовых заняться цифровой трансформацией и предложением новых подходов внутри компании.

«Что меня беспокоит в тех трендах, что я назвал, так это рост неквалифицированных кадров. То есть, те же самые таксисты — это по сути дела роботы, они ездят по навигатору, какой-то особой квалификации тут не требуется. Если мы говорим про более сложные должности, например, операционный директор, понятно, что такие вакансии есть всегда. Но это не массовые позиции, их не может быть на рынке 10 тысяч одновременно, как это может быть с таксистами», — резюмировал Валинуров.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Жириновский предложил перенести новогодние праздники
Мошенники начали оформлять на россиян кредиты через «Госуслуги»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь