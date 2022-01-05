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15:02 (мск), источник: BBC News Русская служба

СМИ пугают новым вариантом коронавируса. Но ВОЗ он не беспокоит. Почему?

Многие российские и мировые СМИ с тревогой сообщают о том, что на юге Франции обнаружен новый и якобы очень опасный вариант коронавируса Sars-Cov-2, унесшего за два года пандемии уже почти 5,5 млн жизней.

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Источник: REUTERS

Ссылаясь на препринт научной статьи, опубликованный в сети марсельскими врачами, а также неназванные «французские СМИ», десятки теле- и радиоканалов, газет и интернет-изданий (в том числе весьма авторитетных) рассказывают пугающие подробности исследования, обнаружившего в коронавирусном геноме «атипичную комбинацию мутаций».

Если верить этим публикациям, вирус-мутант, получивший название IHU, проник в Европу из Камеруна и может оказаться даже заразнее «Омикрона». Некоторые популярные издания сообщают об этом уже в заголовке.

Русская служба Би-би-си рассказывает, что в этой новости правда, а что нет.

Слышали звон (но это не точно)

Как это обычно бывает в подобных случаях, публикации ссылаются на реально проведенное исследование, но при этом рассказывают только часть правды, не делая различий между научно доказанными фактами и мнениями экспертов, а иногда и вовсе публикуя слухи и домыслы под видом достоверной информации.

Препринт научной статьи, написанной командой ученых из Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе, действительно был опубликован на сайте medRxiv, где медики выкладывают свои работы еще до проверки научным сообществом и официальной публикации.

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Относиться к результатам таких исследований нужно соответствующим образом. Это не подтвержденная пока информация, которая до появления в научном журнале еще должна получить независимую оценку экспертного сообщества и пройти редактуру (она может сильно изменить текст статьи).

Но дело далеко не только в этом. И даже не в том, что описанные мутации обнаружены лишь у 12 инфицированных (для сравнения: «Омикрон» на сегодняшний день ежедневно заражает во Франции свыше 200 тысяч человек). Внимательного читателя должна насторожить уже дата публикации препринта: 29 декабря.

Неужели за прошедшую неделю никому не пришло в голову рассказать миру новость о прибывшем из Камеруна опасном варианте коронавируса, в котором ученые насчитали почти полсотни мутаций?

Быстрый интернет-поиск по запросу «B.1.640.2» (так исследованный в Марселе вариант называется официально) показывает, что французские СМИ рассказали о новом варианте еще раньше, 10 декабря, со ссылкой на твит Средиземноморского института.

«Новый вариант Covid-19 обнаружен в институте IHU у пациентов из коммуны Форкалькье. Он получил название IHU и поставлен на учет в [открытой базе генетических данных] GISAID под номером B.1.640.2.», — говорится в сообщении.

Jerusalem Post — старейшая англоязычная газета Израиля — опубликовала сообщение о новом, потенциально опасном варианте вируса еще раньше, 13 ноября — за две недели до того, как мир впервые услышал об «Омикроне».

ВОЗ новый вариант не заботит. И даже не интересует

Дальнейший поиск приводит на сайт Всемирной организации здравоохранения, где ведется учет всех мутаций коронавируса.

Там можно узнать, что первые заражения B.1.640 начались еще в сентябре, а 22 ноября эксперты организации начали отслеживать изменения на постоянной основе, присвоив ему статус «варианта под наблюдением» (VUM).

Это самый нижний уровень классификации ВОЗ. Его присваивают, когда у врачей и ученых есть основания подозревать, что обнаруженные мутации могут в теории спровоцировать появление у вируса новых свойств, а в будущем, возможно, и привести к формированию более опасной инфекции.

Источник: EPA

Если по мере появления новых данных подозрения усиливаются, вариант переходит сначала в разряд «представляющих интерес», а затем — «представляющих озабоченность».

«Омикрон», обнаруженный в ЮАР 24 ноября, прошел этот путь за несколько дней. Статус B.1.640 (IHU) за последние полтора месяца не изменился.

Справка
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