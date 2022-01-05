Гинцбург призвал вакцинироваться от коронавируса на праздниках

«Не совсем знаю официальную статистику по темпам вакцинации. Если они возросли, то перспективы у нас хорошие, если не возросли или наоборот понизились, тогда перспективы у нас плохие, будем ждать очередную волну. Если мы используем праздники для того, чтобы найти свободное время, чтобы вакцинироваться или ревакцинироваться, так сознательно подойдем, тем более времени много, тогда перспективы у нас хорошие и будем жить спокойно в 2022 году. Во всяком случае лучше в эпидемиологическим плане, чем в 2021 году», — отметил ученый.
30 декабря 2021 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составляет 61,8%. Ранее вице-премьер подчеркивала, что темпы вакцинации не должны замедляться, поскольку из-за необходимости повторно прививать уже привившихся россиян показатель коллективного иммунитета будет снижаться. Чтобы достичь коллективного иммунитета, по ее словам, необходимо привить 80% взрослых россиян, или более 90 млн человек.
Позднее президент Владимир Путин заявил о необходимости добиться иммунитета на уровне 90%.