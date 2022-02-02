16:06 (мск), источник: ИА REGNUM
Проект «20 идей»: искусственный интеллект на страже сердца
Знаете ли вы самую распространённую в России и мире причину смерти? Это не COVID-19 и даже не дорожные происшествия, а сердечно-сосудистые заболевания.
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Если сердце человека остановилось вне медицинского стационара, шанс выжить небольшой — порядка 5−10%. Спасти может последовательность событий — вызов скорой помощи, распознавание остановки сердца, раннее начало сердечно-лёгочной реанимации (СЛР), ранняя электрическая дефибрилляция, расширенная реанимация и постреанимационная помощь. Действовать нужно предельно быстро — с каждой минутой, проведённой без реанимационных процедур, шанс выжить снижается на 10%. И, напротив, незамедлительно сделанный закрытый массаж сердца позволяет сохранить жизнь почти в половине случаев.
Автор проекта «20 идей» изучил международный опыт.
В 2014 году в Дании система распознавания внебольничной остановки сердца проанализировала более 108,6 тыс. телефонных обращений в скорую помощь Копенгагена. Из них 918 звонков поступили после внезапной остановки сердца пациента до начала сердечно-лёгочной реанимации. Выяснилось, что диспетчеры правильно распознали 665 случаев, или 72,4% от общего числа, а искусственный интеллект — 772, или 84,1%. Кроме того, увеличилась и средняя скорость определения: вместо 54 секунд у оператора — 44 секунды у системы.
После эксперимента технологию внедрили в работу службы экстренных вызовов. Программа, работающая в фоновом режиме параллельно с оператором, ориентируется не только на слова и голоса, но и на фоновые звуки, фильтруя лишние шумы. В результате случаи остановки сердца фиксируются быстрее и чаще, а диспетчер остаётся на связи с позвонившим, инструктируя его, как быстро и правильно сделать сердечно-лёгочную реанимацию. Только в Копенгагене за год таким образом выявляют по 150 дополнительных случаев внебольничной остановки сердца.
В эффективности искусственного интеллекта убедились Италия и Франция. Система показала превосходство над решениями, принимаемыми человеком, обработав 3265 звонков на итальянском языке и 2069 звонков на французском. Показатель распознавания в Италии вырос на 3,9%, во Франции — на 5,5%. Прослеживается динамика — чем больше звонков обрабатывается искусственным интеллектом, тем точнее его выводы. Положительные результаты использования технологии распознавания показал и первый опыт, полученный Австралией, где система разрабатывается.
По его словам, это увеличит количество проводимых лечебных или реанимационных процедур до приезда скорой помощи. Следовательно, вырастут шансы на выживаемость.
Он отметил, что у России есть опыт применения искусственного интеллекта в скорой помощи, поэтому дальнейшие разработки в этой сфере не должны иметь видимых препятствий. Так, в Москве программа определяет, является ли поступивший вызов экстренным или неотложным.
«Учитывая уже накопленный зарубежный опыт и имеющийся в стране уровень развития информационных технологий совместно с амбициями к развитию искусственного интеллекта, предлагаемая программа для распознавания сердечных приступов и остановок сердца может стать реальностью уже в ближайшие годы», — считает Давыдов.
Минздраву РФ и Госдуме необходимо внимательно присмотреться к идее Дмитрия Давыдова и помочь с её реализацией. Сбережение населения — одна из важнейших задач российской власти, о чём говорил на недавней пресс-конференции президент Владимир Путин. При этом искусственный интеллект способен сохранить жизнь тысячам граждан России. Тем более в нашей стране уже есть механизм для финансирования разработок — действующий федеральный проект «Искусственный интеллект».