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11:39 (мск), источник: Ведомости

В России выявили меньше 16 000 случаев коронавируса вторые сутки подряд

За последние сутки в России выявили 15 772 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель не превышает отметку в 16 000 случаев второй день подряд. Также за сутки скончались 828 пациентов с COVID-19.

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США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: Агентство «Москва»

За весь период пандемии в России зарегистрировали 10 585 984 случая заражения коронавирусом. 9 600 728 пациентов выздоровели от COVID-19, 313 015 — скончались.

В Москве за сутки выявили 2307 случаев заражения коронавирусом. 713 пациентов были госпитализированы с COVID-19. На ИВЛ находятся 529 человек.

Высокий суточный прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 1273 случая, Московской области — 775, Краснодарском крае — 415, Челябинской области — 400, Свердловской области — 395 случаев.

По данным оперштаба на 30 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 61,8% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 78,7 млн россиян, а полностью привились более 74,5 млн человек.

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