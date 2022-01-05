В России выявили меньше 16 000 случаев коронавируса вторые сутки подряд

За весь период пандемии в России зарегистрировали 10 585 984 случая заражения коронавирусом. 9 600 728 пациентов выздоровели от COVID-19, 313 015 — скончались.
В Москве за сутки выявили 2307 случаев заражения коронавирусом. 713 пациентов были госпитализированы с COVID-19. На ИВЛ находятся 529 человек.
Высокий суточный прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 1273 случая, Московской области — 775, Краснодарском крае — 415, Челябинской области — 400, Свердловской области — 395 случаев.
По данным оперштаба на 30 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 61,8% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 78,7 млн россиян, а полностью привились более 74,5 млн человек.